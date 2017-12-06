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Коротко о главном

- Охота пуще неволи. Что грозит браконьерам?

- Когда душа поет… Раису Анохину поздравляли хором.

- Снег зимой теперь в диковинку. Синоптики уже не первый год наблюдают такой декабрь.

- К чему сегодня призывали инспекторы ГИБДД орловцев?

- Разрушили до основания, а что в Доме культуры села Карпово Орловского района было затем?