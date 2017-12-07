Новости версия для печати Орловская Госавтоинспекция присоединилась к федеральной акции «Пристегнись, Россия» К одноименной социальной Интернет-кампании до 26 декабря может примкнуть каждый и претендовать при этом на приз ГИБДД «Набор автомобилиста». Подробности акции уже есть в официальной группе ГИБДД «ВКонтакте».



Какой бывает цена пренебрежения ремнем безопасности, инспекторы ГИБДД знают лучше, чем кто-либо. Анализ аварийности на территории Орловской области показал, что участники ДТП получают ранения в большей степени потому, что в момент ДТП не были пристегнуты. В борьбе с этим нарушением инспекторы используют и вполне традиционные средства воздействия на водителей. Не пристегнулся - получи протокол.



В ГИБДД напоминают: ответственность за непристегнутый ремень несет не только водитель, но и пассажир. Причем, каждый из них отвечает за себя: первый – за то, что вез человека без ремня, второй – за то, что не пристегнулся.



С сознательной частью автомобилистов инспекторы взаимодействуют по-другому. Водителей пригласили принять участие в федеральной акции «Пристегнись, Россия». При проведении акции Госавтоинспекция прибегает и к авторитету орловских СМИ. Поэтому мы также присоединяемся к слогану акции «Я пристегнулся. Пристегнись и ты».



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 29 ДТП. Погибших и раненых нет.





Вести-Орёл

7 декабря 2017 года







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