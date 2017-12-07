Новости версия для печати Минимальная заработная плата будет увеличена на 500 рублей Орловская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела проект регионального соглашения о минимальной заработной плате.



По информации Минтруда России, с 1 января в целом по стране планируется установить минимальный размер оплаты труда в размере 9489 рублей. Сейчас в нашем регионе эта цифра – 10 тысяч. Федерацией профсоюзов Орловской области подготовлен проект регионального соглашения о минимальной заработной плате в Орловской области на 2018 год в размере 10,5 тыс. рублей. Соглашение действует для организаций внебюджетной сферы.





Татьяна Напольских

7 декабря 2017 года







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