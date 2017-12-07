Новости версия для печати На повышение заработной платы работников бюджетной сферы Орловской области в 2017 году выделены федеральные дотации в объеме 277,7 млн рублей Бюджетные ассигнования на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов в 2017 году поступили из резервного фонда Правительства РФ. Общий объем дотаций субъектам РФ составляет 11,58 млрд рублей.



Как сообщает информационный портал Орловской области, средства распределены между бюджетами 23 регионов на финансирование до конца 2017 года первоочередных расходов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы.



Как сообщили в Департаменте финансов Орловской области, предусмотренная распоряжением Российской Федерации для нашего региона дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в объеме 277,7 млн рублей полностью направлена на реализацию майских указов Президента Российской Федерации в части достижения показателей «дорожных» карт по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы области.





Орловское Информбюро

7 декабря 2017 года







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