Новости версия для печати Бывшему заместителю Ливенского межрайонного прокурора вынесен обвинительный приговор Суд назначил бывшему прокурору 2 года колонии общего режима, а также запретил на тот же срок занимать государственные должности.



Напомним, Олегу Карпенко инкриминировалось мошенничество, которое, как установил суд, состояло в том, что он пообещал «спустить на тормозах» уголовное дело, возбужденное против местного коммерсанта. Кстати, такой возможности, Карпенко реально не имел, зато получил от предпринимателя 800 тысяч рублей.





Иван Суверин

7 декабря 2017 года







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