Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В Свердловском районе построили станцию обезжелезивания. Её запустят в феврале.



- Из обвинителей – в подсудимые. Бывший зам. ливенского прокурора проведет в колонии два года.



- Со вкусом орловского качества. Местные товары будет закупать столица.



- Соединит два берега. В Орле начали подготовку к строительству пешеходного моста.



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Вести-Орёл

7 декабря 2017 года







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