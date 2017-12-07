Новости версия для печати У орловской станции обезжелезивания появилась «младшая сестра» в Свердловском районе Аналогичная станция, только меньших размеров, будет очищать воду для двух деревень – Гостиново и Давыдово.



Для 350 жителей этих двух населённых пунктов станция обезжелезивания имеет огромное значение. Содержание тяжёлого металла в воде здесь превышает нормы в четыре раза. Проблему теперь возможно решить, благодаря программе устойчивое развитие сельских территорий. Пять лет назад по ней был построен водопровод в Гостиново, в этом году его протянули и в Давыдово. А станция обезжелезивания стала завершающим этапом проекта. Монтировать её начали ещё летом. Сейчас подрядчику осталось лишь благоустроить территорию вокруг и подключить сам объект к электросети. Оборудование и все работы обошлись трем бюджетам – районному, областному и федеральному - в 12 миллионов рублей.

Дмитрий Попов, генеральный директор компании-подрядчика: «Здесь с водой грунтовой - проблемы, выход только один – получение воды артезианской, но, к сожалению, она с большим содержанием железа. В те засушливые года - 2010-12 годы - люди оставались вообще без воды. Единственный у них был выход – ходить в соседнюю деревню за водой, или ходить на скважину. Все колодцы были сухие». Сама станция - модульная, полностью автономная. Мощности позволят очищать 15 кубометров воды в час. Этого хватит на обе деревни. Также предусмотрен и резервный запас воды. Процесс очищения безреагентный, всё происходит за счёт воздуха – он нагнетается в воду, и она очищается от окисленного железа. Запуск станции намечен на февраль.





Антон Киселёв

7 декабря 2017 года







На главную страницу





