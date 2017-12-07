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Орловские продукты могут вскоре попасть на столы к москвичам

Эту тему сегодня обсуждали в областной администрации.

«Покупай орловское – поддержи местного производителя». Ведь благосостояние жителей зависит от развития агро-промышленного комплекса региона. Такую взаимосвязь вывели на совещании межведомственного координационного совета по вопросам развития торговли.

На территории Орловской области сегодня зарегистрировано более 200 сельскохозяйственных, 300 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 1000 крестьянско-фермерских и 10 тысяч личных подсобных хозяйств.

Сергей Борзёнков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области:
«Реальный путь развития отраслей агропромышленного комплекса и региона в целом - это создание добавочной стоимости за счет дальнейшего развития и переработки сельхозпродукции, что естественно невозможно без развитых рынков сбыта».

И тут мало говорить только о появлении местных продуктов на прилавках сетевых магазинов, или ярмарках выходного дня, количество которых может вырасти. Орловский продукт необходимо выводить за территорию региона. И такая работа ведётся.
Игорь Козин, зам. председателя правительства области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «Достигнуты серьезные переговорные позиции между Андреем Евгеньевичем Клычковым и мэром города Москвы на предмет продвижения производимой продукции в нашем регионе и её реализации на территории Москвы».
Так же не исключено, что вкус орловских продуктов смогут по достоинству оценить и жители Крыма. На заседании рассказали о том, что разрабатываются проекты, которые позволят «зайти» региональным товарам на территорию полуострова.


Вадим Багринцев
7 декабря 2017 года

 


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