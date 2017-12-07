Новости версия для печати До 2023 года власти Свердловского района обеспечат всех сирот жильём Сегодня там в очереди на квартиру стоят 44 выпускника детских домов. Для них ежегодно в районе появляются 10 квартир. Такого результата удалось добиться благодаря местным предпринимателям, которые и строят дома для данной категории людей.



Когда маму Алексея лишили родительских прав, он сразу попал в детский дом. А вместе с ним ещё две сестрёнки и братишка. Сегодня он уже взрослый парень, закончивший колледж с красным дипломом, отдавший долг Родине в армии, и, наконец, обретший, свой дом. О семье Алексей пока всерьёз не задумывался. Есть любимая девушка, но торопиться в этом вопросе не стоит, уверен парень. Но у многих сирот, нуждающихся в жилье, уже есть и семьи, и дети. Власти Свердловского района отлично понимают, что жилищный вопрос для них на первом месте. Поэтому с его решением не затягивают. Сергей Толкунов, первый заместитель главы администрации Свердловского района: «За последние годы 52 благоустроенны жилых дома или квартиры были предоставлены этим семьям. Большое внимание, конечно, уделяем то, чтобы жилье приобреталось на первичном рынке. Это очень важно». Сегодня в этом районе в очереди на жильё стоят ещё 44 сироты. Пятеро из них въедут в свой собственный дом до конца этого года, пообещали чиновники. А жильё для них строят местные предприниматели. Дома на два хозяина – отличный вариант, уверены бизнесмены. Они равноценны однокомнатным квартирам, в среднем по 35 квадратных метров. Плюс небольшой участок в пять соток каждому. Дмитрий Попов, предприниматель: «Мы строим полностью благоустроенный дом под ключ, с обоями, натяжными потолками. Есть вода – горячая, холодная, отопление. Каждый дом имеет своё поквартирное отопление, стоят корейские котлы». Самое сложное в этой работе, отмечают чиновники, это не обеспечить сирот жильём, а научить их жить самостоятельно. Например, некоторые выпускники детских домов даже не представляют, что нужно платить за свет и воду, отмечают работники соцотдела. Поэтому их работа с сиротами, даже после вручения ключей от квартир, не прекращается.





Александр Короткевич

7 декабря 2017 года







На главную страницу





