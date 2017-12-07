Новости версия для печати Вадим Соколов: «Чистота списков должна быть на должном уровне» В регионе началась подготовка к выборам 2018 года. Сегодня на совещании в областной администрации обсудили особенности предстоящей кампании.



Кстати, число избирателей в нашем регионе за последние полгода сократилось более чем на 2300 человек. Причины две: естественная убыль населения и отток жителей из Орловской области. Именно поэтому на сегодняшней встрече говорили о необходимости уточнить списки избирателей и учесть орловцев, которые будут голосовать в других регионах. Напомним, таким правом жители нашей страны смогут воспользоваться с 2018 года. Вадим Соколов, руководитель администрации губернатора и Правительства Орловской области: Гражданин, когда будет голосовать вне места своего постоянно жительства, он должен быть на том избирательном участке включен в список для голосования, а на том избирательном участке, где он зарегистрирован, исключен. Мы говорили о том, чтобы нам не потерять ни одного избирателя, чтобы чистота списков была на должном уровне». Напомним, в следующем году орловцы примут участие в нескольких избирательных кампаниях. В частности, 18 марта им предстоит выбрать президента страны, а в единый день голосования, 9 сентября, в регионе пройдут выборы губернатора.





Юлия Сулим

7 декабря 2017 года







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