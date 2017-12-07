Новости версия для печати В Орле прошел городской молодежный форум «Лидеры общественного мнения в информационном обществе» В форуме приняли участие студенты, представители правоохранительных и общественных организаций, эксперты по коммуникационным технологиям.



Студенты не скрывают: если станет выбор пойти на прогулку или остаться дома и пообщаться виртуально, выберут последнее. Именно поэтому в Орле уже не первый раз проводят молодежный форум, где пытаются ответить на главные вопросы современности: роль медиа в патриотическом воспитании молодежи, и чем опасны сетевые войны. Сергей Мерзликин, заместитель главы администрации г. Орла: «Кто владеет информацией, тот правит миром. Мы видим, что править миром будет сегодняшняя молодежь, поэтому она должна получить правильные знания об использовании этой информации». Сергей Михайлович не скрывает, жизнь свою без интернета он уже не представляет, однако, как на духу признался, активным пользователем себя не считает. Сергей Мерзликин, заместитель главы администрации г. Орла: «В основном я это делаю или по дороге на работу, или после работы в вечернее время перед сном. В рабочее время ближе к обеду я пользуюсь компьютером, который стоит у меня на рабочем столе». А вот будущие программисты так сказать не могут. Уверены, за Интернетом будущее. Поэтому и на форум пришли не для галочки. Дмитрий Перелыгин, студент: «Информационная безопасность сейчас стоит на первом месте в социальных сетях, на торговых площадках». Степан Наумов, студент: «Мы активно используем информационные технологии в финансовой системе, в социальной сфере. Общение представить себе без социальных сетей невозможно». Политолог Наталья Елисеева на форум приехала из столицы. Тему для выступления выбрала про информационную войну - как она работает и как с этим бороться? Наталья Елисеева, политолог, эксперт по СМИ и социальным медиа (г. Москва): «Есть основные принципы информационной войны: никогда не оправдываться и активно вести противоборство, то есть заниматься набросами, распространять различную информацию, отслеживать повестку, и пытаться раскрыть, где это делается против нас». Молодой политолог пояснила, что информация информации рознь: одну - читают миллионы и делают репосты, другую - просто пролистывают. Наталья Елисеева - политолог, эксперт по СМИ и социальным медиа (г. Москва): «Зависит от подачи информации, например, небольшой пост, написанный слэнговым языком - его просто читать. Если мы хотим, чтобы молодежь признавала информацию, нужно соответственно прорабатывать моменты подачи информации – как это подается, в каком виде, на каких ресурсах, и так далее». Встреча, которая проходила в форме диалога, дала возможность понять, что современная молодежь будет делать все, чтобы жить в процветающей стране.





Юлия Опанасюк

7 декабря 2017 года







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