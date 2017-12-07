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Сегодня в Орле подвели итоги областного экологического марафона

Марафон, проходивший под девизом «Сохраним планету вместе», объединил воспитанников и педагогов всех интернатов области.

Организаторами фестиваля выступили сотрудники «Орловского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Подобный фестиваль среди воспитанников интернатов они проводят уже в шестой раз. В этом году он приурочен к Году Экологии. 
Владимир Поляков, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области: «Защита экологии и поддержание нашей окружающей среды в нормальном состоянии – это забота каждого человека, от ребенка до взрослого. А вовлечение детей, которые живут в интернатах, несет большой воспитательный эффект».
С начала учебного года в интернатах проходили различные конкурсы: рисунков и фото-презентации, презентации видеороликов и конкурс по экологическому воспитанию. К примеру, воспитанники Кромской школы-интерната, теперь точно знают, где у них в районе есть родники и как их охранять. «Родники источники жизни» - так называется открытый урок, представленный на конкурс и отмеченный жюри.
Елена Головкова, воспитатель Кромской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями: «О некоторых родниках дети рассказывали сами, так как живут как раз там, где находятся эти родники, а мы, к примеру, сделали виртуальную экскурсию в виде слайдов. Дети сами составляли охрану родников, рисовали рисунки».
Авторам лучших работ вручили дипломы и подарки. Впрочем, без награды не остался не один участник фестиваля.



Татьяна Тимохина
7 декабря 2017 года

 


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