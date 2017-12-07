Новости версия для печати В декабре исполняется 125 лет со дня смерти великого русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета Специально к этой дате Музей писателей-орловцев собрал гостей на литературно-музыкальный вечер. Его стихи не блекнут и не тускнеют со временем. Его лирика и сейчас тонка и нежна, а память о поэте бережно хранят не только музеи и библиотеки, она в сердцах очень многих людей.



«Чаруя, песнь твоя лилась» - так назвали этот литературный вечер. Почитатели творчества Фета услышали его стихи, замечательный исполнитель Рахим Рахманов исполнил несколько романсов. Сотрудники музея подготовили литературный блок, связанный с воспоминаниями Фета о его музыкальных впечатлениях.











Афанасий Фет прожил довольно длинную для тех времен жизнь, его не стало в 72 года. Он был не только поэтом, но и переводчиком, мемуаристом, членом Петербургской академии наук. Но самый яркий след в литературе он оставил именно как поэт. Три главных темы его творчества – любовь, природа и искусство.





Эва Стасюлевич

7 декабря 2017 года







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