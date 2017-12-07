Новости версия для печати В орловском СК возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются сотрудники отдела опеки и попечительства Их подозревают в служебном подлоге.



По данным следствия, сотрудники отдела опеки и попечительства администрации города Орла, не выезжая на место, вносили сведения в акты обследования жилищно-бытовых условий девочки, которая находилась под опекой. В итоге они не смогли обеспечить соответствующий государственный контроль за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без попечения родителей.





Татьяна Напольских

7 декабря 2017 года







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