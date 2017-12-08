Новости версия для печати

Орловцы напишут правовой диктант

Каждый желающий сможет пройти тестирование на знание основ юридической грамотности и получить персональный правовой портрет, характеризующий проблемы и возможности человека в сфере права.

Инициаторами проведения мероприятия являются Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Европейская Юридическая Служба, Ассоциация юристов России, МГЮА имени О. Е. Кутафина, сообщает информационный портал Орловской области

В нашем регионе правовой диктант можно будет написать в 12:00 в Орловском государственном университете экономики и торговли ( г. Орел, ул. Октябрьская, 12, аудитория 114-2. )

По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на повышение уровня правовой грамотности граждан РФ.

Более подробная информация, а также форма регистрации участников на сайте: https://diktant.els24.com /.