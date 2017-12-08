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Воспитанники орловских школ-интернатов побывают на Общероссийской новогодней ёлке в Кремле

Визит делегации Орловской области в Москву состоится с 24 по 27 декабря.

В состав делегации включены 32 воспитанника школ-интернатов области в возрасте от 8 до 13 лет, достигшие успехов в учебе, победители творческих конкурсов и спортивных соревнований. Эти ребята учатся в Некрасовской и Нарышкинской школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Орловском лицее-интернате, Орловской общеобразовательной школе-интернате для глухих и слабослышащих обучающихся.
 
С детьми поедут сопровождающие, в том числе сотрудник УМВД РФ по Орловской области и врач-педиатр. Возглавит делегацию начальник управления общего образования Департамента образования Орловской области Татьяна Патова.
 
В Москве делегация остановится в гостиничном комплексе «Измайлово».
 
Помимо участия 26 декабря в Общероссийской новогодней елке, 25 декабря дети посетят Цирк на проспекте Вернадского, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
8 декабря 2017 года

 


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