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Ученики одиннадцатых классов написали итоговое сочинение

Будущим выпускникам можно было выбрать – писать изложение или же сочинение на одну из заданных тем, которые, кстати, огласили за 15 минут до начала.



Испытание проходили больше 3000 человек, и почти все выбрали второй вариант. Ребятам предложили подумать над проблемами философского характера – «Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?», «Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?», «Чем смелость отличается от безрассудства?», «Когда измену можно простить?».



Результаты итогового сочинения станут известны 20 декабря. Установлены и два дополнительных дня для сдачи сочинения - 7 февраля и 16 мая 2018 года. К ЕГЭ допустят только тех, кто получит «зачет».