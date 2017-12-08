Ученики одиннадцатых классов написали итоговое сочинение

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пятница
8.12.2017
12:35:57
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Ученики одиннадцатых классов написали итоговое сочинениеНапомним, оно является допуском к сдаче ЕГЭ.
Будущим выпускникам можно было выбрать – писать изложение или же сочинение на одну из заданных тем, которые, кстати, огласили за 15 минут до начала.
Испытание проходили больше 3000 человек, и почти все выбрали второй вариант. Ребятам предложили подумать над проблемами философского характера – «Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?», «Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?», «Чем смелость отличается от безрассудства?», «Когда измену можно простить?».
Результаты итогового сочинения станут известны 20 декабря. Установлены и два дополнительных дня для сдачи сочинения - 7 февраля и 16 мая 2018 года. К ЕГЭ допустят только тех, кто получит «зачет».
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