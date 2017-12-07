Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Местными силами решают государственную задачу – новоселья для детей-сирот. - Когда на мир ты смотришь другими глазами. История настоящей дружбы человека и собаки. - Сменил погоны на арестантскую робу. Приговор в Ливнах. - Новый год на подступах. Первые ели уже готовятся к праздничному выходу.

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Вести-Орёл

7 декабря 2017 года







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