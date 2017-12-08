Реабилитационное отделение НКМЦ им. Круглой продолжает развиваться и расширять направления восстановительного лечения

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пятница
8.12.2017
12:35:55
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Реабилитационное отделение НКМЦ им. Круглой продолжает развиваться и расширять направления восстановительного леченияПри поддержке благотворителей приобретено новое высокотехнологичное оборудование для оценки и развития сенсорных, моторных когнитивных функций детей.
Уникальный тренажер в виде перчатки со встроенными оптическими датчиками и специальным программным обеспечением позволяет восстановить подвижность запястья и пальцев. Он необходим пациентам с двигательными нарушениями, вызванными многими заболеваниями, в том числе неврологическими.
Аппарат действует по принципу обратной биологической связи — именно поэтому его еще называют биологической перчаткой. Этот прибор только первая ласточка в программе оснащения отделения реабилитации высокотехнологичной техникой. Благотворители разработали целую программу по оснащению отделения.
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