Новости версия для печати Реабилитационное отделение НКМЦ им. Круглой продолжает развиваться и расширять направления восстановительного лечения При поддержке благотворителей приобретено новое высокотехнологичное оборудование для оценки и развития сенсорных, моторных когнитивных функций детей.



Уникальный тренажер в виде перчатки со встроенными оптическими датчиками и специальным программным обеспечением позволяет восстановить подвижность запястья и пальцев. Он необходим пациентам с двигательными нарушениями, вызванными многими заболеваниями, в том числе неврологическими.



Аппарат действует по принципу обратной биологической связи — именно поэтому его еще называют биологической перчаткой. Этот прибор только первая ласточка в программе оснащения отделения реабилитации высокотехнологичной техникой. Благотворители разработали целую программу по оснащению отделения.





Елена Литинская

8 декабря 2017 года







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