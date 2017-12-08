Новости версия для печати В Орле соберутся «Братушки» Именно так называется международная историко-просветительская конференция, которая начинает свою работу сегодня.



Посвящено мероприятие 140-летию русско-турецкой войны за Болгарию и еще одной памятной дате: в 1807 году была учреждена одна из самых достойных военных наград России для нижних чинов – солдатский Георгиевский крест.



На Орловщине на данный момент проживают два георгиевских кавалера – Николай Ревин из Ливенского района и Александр Крупчатников из Мценска. Они получили ордена за подвиги во время военного конфликта в Южной Осетии.



Конференция продлится три дня. Участие в ней примут представители популярных СМИ, таких как журнал «Новое время, сетевая газета «Сегодня. Ру», а также ученые, историки, краеведы, ожидаются гости из Белоруссии. Сегодня делегации посетят Кривцовский мемориал, а в 16 часов в краеведческом музее состоится открытие выставки «Страницы военной истории Орловщины».





Мария Семак

8 декабря 2017 года







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