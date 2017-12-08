Новости версия для печати Когда на мир смотришь другими глазами… Алексей Демин в одночасье лишился квартиры в том самом карточном доме на Набережной Дубровинского. После происшествия он потерял не только жильё, но и возможность свободно передвигаться по городу. Алексей – инвалид по зрению и его глаза это уникальная собака-поводырь, которой теперь вместе с хозяином приходится учить новые маршруты. В декаду инвалидов наш корреспондент Татьяна Тимохина познакомит вас с человеком, который не унывает, и с его верным другом Стивом.



В том, что собаки чуют беду, Алексей Демин убедился сам. Сутки накануне обрушения он помнит как сейчас.

Алексей Демин: Какое-то легкое беспокойство у него было, но я внимания на это не обратил. Я обратил на это внимание уже ночью – проснулся и услышал, что что-то падает, подумал, что штукатурка, а утром раздался грохот. Дом обрушился, но наш подъезд не затронуло, а квартиры напротив – пострадали». Алексею как инвалиду по зрению пошли на встречу и предоставили бесплатный номер в гостинице «Русь». И удобства есть и до работы недалеко. Администрация даже позволила собаке проживать вместе с хозяином.



Четвероногий друг, который стал не просто любимцем, но и глазами Алексея Демина, появился у него шесть лет назад. За голден ретривиром пришлось ехать в Подмосковную Купавну - в единственную школу собак-поводырей.

Алексей Демин: «Инструктор привел это чудо. Он довольно крупный, специально под меня подбирали. И со следующего дня у нас начались занятия. У меня собаки никогда не было, поэтому достаточно сложно было привыкнуть». Алексею вместе со Стивом пришлось проходить обучение и даже сдавать экзамен. За 6 лет Стив изучил 12 маршрутов. Однако теперь собаке снова придется переучиваться.

Алексей Демин: «Я зрение потерял десять лет назад, но в городе ориентируюсь, а у него «прошивки» нет, «карты не обновляются». Его нужно брать и несколько раз с ним пройти без шлейки со зрячим человеком». Маршрут от гостиницы до академии госслужбы, где Алексей работает звукотехником, несложный, но где ему предстоит жить дальше, пока неизвестно. Хотелось бы не далеко от работы. Это и заработок, и общение, и любимое дело, которым он занимался еще до слепоты. 10 лет назад от огромной опухоли произошла атрофия зрительного нерва. Опухоль удалили, а зрение вернуть не удалось

Алексей Демин: «Я закончил ОГИИК, работал в студии звукозаписи, еще в те времена было интересно, смогу ли я с закрытыми глазами что-то подключить. Видимо, не зря тренировался, пригодилось». Пасовать перед жизненными трудностями – не в правилах Демина. Он, напротив, стремится развиваться, познавать, обучаться новым технологиям - теперь для незрячих. А значит и все трудности вместе со Стивом они преодолеют, и новые маршруты освоят.









Татьяна Тимохина

8 декабря 2017 года







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