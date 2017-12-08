Новости версия для печати Вступил в законную силу приговор убийце и потрошителю Заводской районный суд города Орла признал уроженца Болховского района виновным в убийстве с последующим расчленением жертвы. Страшное преступление открылось в декабре прошлого года, по горячим следам правоохранителям удалось задержать убийцу.



Останки погибшего были найдены неподалеку от Карачевского шоссе. В полицию позвонила местная жительница, увидев бездомную собаку, несущую человеческую ногу. Вскоре криминалистам не без помощи коммунальщиков удалось извлечь все остальное. Все, кроме головы. Она, как видно тоже стала добычей дворняг.

Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «Удалось установить и задержать подозреваемого в совершении данного преступления, который сознался в содеянном и пояснил, что совершил преступление в ходе бытового конфликта с потерпевшим из-за долговых обязательств последнего». Как выяснили следователи, погибший и его предполагаемый убийца были давно знакомы. Семья последнего не раз помогала осиротевшему парню, но тот, как видно, не знал меры. Иждивенческие настроения потерпевшего и стали причиной конфликта. Масла в огонь добавил алкоголь – мужчины подрались. Однако конфликт вернулся в словесную фазу. Спорщики вышли в зал и перекурили, продолжая наносить друг другу обиды. Потом вернулись на кухню к недопитой бутылке. В это время и был нанесен роковой удар ножом – потерпевший скончался на месте преступления. Скрыть следы преступления мужчина решил почти сразу – первое, что он сделал, это отрезал голову. Свою страшную работу, признается задержанный, продолжил в ванной. Затем избавился от останков, разложив по мусорным пакетам и сбросив их в уличный туалет.

Юлия Федорова, старший помощник прокурора области: «Вступил в законную силу обвинительный приговор Заводского районного суда по уголовному делу в отношении жителя города Орла. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности данного лица, и назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».





Иван Суверин

8 декабря 2017 года







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