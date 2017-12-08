Новости версия для печати При пожаре в Ливенском районе один человек погиб, трое спасены ЧП произошло в селе Крутом.



О том, что загорелся жилой дом на улице Кирова, пожарные узнали 8 декабря во втором часу ночи. На момент прибытия дежурного караула горела кровля дома открытым пламенем. По имевшейся информации, в доме находились люди. Из дома пожарными была спасена женщина 1954 года рождения (собственница дома). Кроме того пожарные помогли эвакуироваться еще двум женщинам – 1982 и 1966 годов рождения. К сожалению, на этом пожаре не обошлось без жертв: в 02:40 было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения.



В результате пожара сгорела и обрушилась кровля на площади 80 квадратных метров, дом выгорел изнутри на такой же площади. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается.

Как сообщили в МЧС, помощь в тушении пожара оказывали три добровольца.





Орловское Информбюро

8 декабря 2017 года







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