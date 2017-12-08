Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- За новыми технологиями – будущее. Сегодня было заключено соглашение между областью и Фондом развития Интернет-инициатив.



- Двенадцать с половиной лет – в колонии строгого режима. Орловский убийца получил свой срок.



- Вместе с домом рухнул привычный маршрут. Собака-поводырь вместе с хозяином ждет новую квартиру. Желательно, в своем районе.



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Вести-Орёл

8 декабря 2017 года







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