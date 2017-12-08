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«Проблемные вопросы применения законодательства РФ о рекламе: контроль, фиксация нарушения, доказательства»

Научно-практическая конференция на эту тему прошла в Орловском государственном университете экономики и торговли. Сотрудники УФАС и приглашенные эксперты обсудили «рекламные» вопросы с аудиторией.

То, что реклама - двигатель торговли, знают многие.  А вот как создать правильную рекламу, чтобы она отвечала всем требованиям –  задачка уже повышенной сложности.  
 
Организаторы конференции не скрывают: выбор темы   обусловлен интересами  современного общества.
Александр Шлычков, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области: «Мы рассказали, какие есть нарушения, делимся практикой, говорим о том, какие есть полномочия у нас, у наших смежных органов, рассказываем о том, какие есть права и обязанности у рекламодателей, рекламораспространителей, рекламоизготовителей, то есть всех участников бизнеса. За 2017 год у нас очень серьезное снижение и заявлений, и установленных нарушений и возбужденных дел по рекламе».
Представители  учебно-методического центра  федеральной антимонопольной службы России подчеркнули, что взгляд молодежи на эту тему им важен и интересен. И  еще раз напомнили: регулирование рекламы в компетенции их управления. 
Андрей Зорин, специалист по связям с общественностью  ФГАУ «УМЦ» ФАС России: «Одно из последних решений ФАСа – нельзя использовать в рекламе слово «быстро», например, мало кто это знает. А нельзя, потому что это вводит в заблуждение потребителя, особенно в отношении лекарств».
Принять участие в мероприятии мог любой желающий. Все участники  конференции  были открыты для общения - любой желающий мог задать интересующий вопрос и получить развернутый ответ.



Юлия Опанасюк
8 декабря 2017 года

 


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