Новости версия для печати «Проблемные вопросы применения законодательства РФ о рекламе: контроль, фиксация нарушения, доказательства» Научно-практическая конференция на эту тему прошла в Орловском государственном университете экономики и торговли. Сотрудники УФАС и приглашенные эксперты обсудили «рекламные» вопросы с аудиторией.



То, что реклама - двигатель торговли, знают многие. А вот как создать правильную рекламу, чтобы она отвечала всем требованиям – задачка уже повышенной сложности.

Организаторы конференции не скрывают: выбор темы обусловлен интересами современного общества. Александр Шлычков, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области: «Мы рассказали, какие есть нарушения, делимся практикой, говорим о том, какие есть полномочия у нас, у наших смежных органов, рассказываем о том, какие есть права и обязанности у рекламодателей, рекламораспространителей, рекламоизготовителей, то есть всех участников бизнеса. За 2017 год у нас очень серьезное снижение и заявлений, и установленных нарушений и возбужденных дел по рекламе». Представители учебно-методического центра федеральной антимонопольной службы России подчеркнули, что взгляд молодежи на эту тему им важен и интересен. И еще раз напомнили: регулирование рекламы в компетенции их управления. Андрей Зорин, специалист по связям с общественностью ФГАУ «УМЦ» ФАС России: «Одно из последних решений ФАСа – нельзя использовать в рекламе слово «быстро», например, мало кто это знает. А нельзя, потому что это вводит в заблуждение потребителя, особенно в отношении лекарств». Принять участие в мероприятии мог любой желающий. Все участники конференции были открыты для общения - любой желающий мог задать интересующий вопрос и получить развернутый ответ.





Юлия Опанасюк

8 декабря 2017 года







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