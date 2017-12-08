Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
8.12.2017
18:55:59
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Поработали – на «отлично»

Студенческие отряды Орловской области подвели итоги трудового сезона. Итоги подводились, как и принято в студенческой среде, ударно, весело, и шумно.

Всего работало 15 отрядов. В них – около пятисот активных, трудолюбивых парней и девушек. Этим летом они работали вожатыми, строителями, проводниками, помогали в больницах и в отелях, занимались с детьми в лагерях и собирали овощи и фрукты. Особо отличившихся наградили почетными грамотами. В том числе и от работодателей, которые также высоко оценили орловских студентов.
 
Как отметил проректор по внеучебной работе и молодежным проектам ОГУ им. И.С.Тургенева Максим Боев, ни одна волонтерская инициатива, ни один творческий проект, как в вузовской среде, так и в целом в рамках молодежной политики города Орла и Орловской области, сегодня не обходится без прямого либо косвенного участия бойцов регионального штаба РСО.
 
Сейчас в организацию «Российские Студенческие Отряды» входит более 240 тысяч парней и девушек из 72 регионов страны.
 



Татьяна Напольских
8 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта