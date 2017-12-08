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Поработали – на «отлично»

Всего работало 15 отрядов. В них – около пятисот активных, трудолюбивых парней и девушек. Этим летом они работали вожатыми, строителями, проводниками, помогали в больницах и в отелях, занимались с детьми в лагерях и собирали овощи и фрукты. Особо отличившихся наградили почетными грамотами. В том числе и от работодателей, которые также высоко оценили орловских студентов.

Как отметил проректор по внеучебной работе и молодежным проектам ОГУ им. И.С.Тургенева Максим Боев, ни одна волонтерская инициатива, ни один творческий проект, как в вузовской среде, так и в целом в рамках молодежной политики города Орла и Орловской области, сегодня не обходится без прямого либо косвенного участия бойцов регионального штаба РСО.

Сейчас в организацию «Российские Студенческие Отряды» входит более 240 тысяч парней и девушек из 72 регионов страны.