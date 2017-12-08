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В Орле состоялась презентация книги Александра Полынкина «Золотые звезды Орловщины»

Этот труд - продолжение его же книги «Золотые звезды Орла», где он рассказывает о наших земляках, Героях Советского Союза и полных кавалерах Ордена Славы.

Тираж еще не вышел из печати, и писатель представляет сигнальный экземпляр книги. Он написал обо всех солдатах и офицерах, которые были нашими земляками и о тех, кто получили высокие награды за подвиги, совершенные на Орловщине во время Великой Отечественной войны.
 
Новая работа Александра Полынкина это последние изыскания и проверка биографических данных героев. Собирал он эту информацию в течение долгих лет, когда работал над другими книгами, посвященными Великой Отечественной войне. Пока это первая книга трехтомника. Всего награжденных в боях под Орлом званием Героя Советского Союза и Орденами Славы - более двухсот.
 
В первом томе книги – биографии 59 человек, павших на Орловщине, уроженцев Орловщины – Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы
 
В книге Александр Полынкин рассказывает о довоенной и послевоенной жизни тех, кто именно на нашей земле был удостоен высоких наград за мужество, самоотверженность и героизм. Часто в приказах о награждении путали имена, дату и место рождения. Так случилось и с уроженцем Дмитровского района Александром Алешкиным. 
Александр Полынкин, краевед, автор книги: «Казалось бы, странно, как можно перепутать имя человека, который совершил подвиг? Везде до 1943 года включительно его звали только Александром, а потом вдруг появляется Алексей. Оказывается, командир полка, когда писал представление о присвоении звания Героя Советского Союза, написал его Алексеем».
С помощью архивов и военных сайтов Александр Полынкин устраняет эти ошибки. В книге много иллюстраций, здесь есть и фотографии всех героев, места захоронения, подлинные документы и приложения. Издание, по мнению автора, должно заинтересовать всех, кто занимается военной темой, глав районных администраций и учителей истории.



Эва Стасюлевич
8 декабря 2017 года

 


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