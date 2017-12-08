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Определиться с будущим школьникам поможет проектная деятельность

Орловская область заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом развития интернет-инициатив. Соглашение было подписано сегодня.

Как было отмечено, интеллектуальный и образовательный потенциал области позволяет региону при планировании развития сделать ставку на проекты, связанные с развитием сферы образования и IT-технологий. 
Татьяна Шевцова, руководитель Департамента образования Орловской области: «Мы подписали соглашение, которое будет способствовать развитию проектной деятельности, профориентации и вообще развитию системы образования в нашем регионе. Обязательно мы проведем обучение большого количества наших учителей, это будет способствовать развитию творческой способности непосредственно их учеников. Затем этот конкурс закончится обучением учащихся. И, я думаю, что для каждого человека, который живет в современном обществе, очень важно заниматься проектной деятельностью, рассматривать и, в том числе, строить свою жизнь, при этом используя различные ресурсы, ставя задачи, цели, и понимая, кто в этом может помочь, и обязательно достигать результата».
Вадим Малыч, заместитель директора по образовательным проектам Фонда развития интернет-инициатив: «В первую очередь, это возможность для всех детей региона участвовать в проектной деятельности, это возможность найти себя, найти ту область, которой хотелось бы заниматься, фактически, это возможность для них выбрать следующие шаги развития и дальнейший выбор профессии, и, может быть, даже познакомиться с потенциальными работодателями».
Сейчас в регионе действует интернет-кластер. В сфере IT-технологий работают три сотни предприятий. Это соответствует инициативам президента России по выстраиванию «цифровой экономики». Утверждена «дорожная карта» по совершенствованию применения проектных подходов и обучения метапредметным навыкам в образовательных учреждениях области. Будет даже организован региональный конкурс среди педагогов, внедряющих новые подходы в обучении.



Татьяна Напольских
8 декабря 2017 года

 


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