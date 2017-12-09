Новости версия для печати Сегодня состоится тренировка поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Учения пройдут на стадионе перед Медведевским лесом. Приглашаются все желающие.



Участники отряда расскажут, как правильно вести себя в лесу, чтобы не потеряться, что брать с собой, как одеться, и что делать, если все же заблудились. В этом году им довольно часто приходилось выезжать на лесные поиски – за грибной сезон поступило почти 30 заявок, к счастью всех нашли живыми. На учениях покажут, как пользоваться компасом и навигатором, расскажут, как ориентироваться в лесу по карте и без неё. Для тренировки выбрали Медведевский лес, регистрация участников в 11:30. В полдень начнутся учебные поиски. Если планы вдруг изменятся, об этом разместят информацию в группе отряда в соцсетях.





Мария Семак

9 декабря 2017 года







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