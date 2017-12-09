Сегодня Россия отмечает День героев Отечества

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суббота
9.12.2017
11:46:02
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Сегодня Россия отмечает День героев ОтечестваЕжегодно в честь этой даты в Кремле проходит торжественный приём, на котором чествуют тех, кто вписал своё имя в историю страны. Это герои Советского Союза, Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы. В канун праздника с Днем героев Отечества орловцев поздравили в областном правительстве.
Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
Наша страна – это бескрайние просторы, богатые недра, великая ратная слава. Но прежде всего, это люди, которые любят родную землю, делают все для ее процветания. В основе развития государства – легендарные примеры мужества, самоотверженный труд, полет научной мысли, достижения на спортивных аренах, шедевры культуры, вклад каждого, кто гордится своим Отечеством.
9 декабря мы чествуем патриотов и созидателей, для которых на первом месте воинский, служебный, гражданский долг. Их подвиг не затмят столетия.
Каждое новое поколение будет с гордостью приумножать достояние своей страны.
Как отметил Президент РФ В. В. Путин, отвага, способность к жертвенному подвигу были и остаются важнейшим качеством национального характера народа России.
Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, процветания, большого успеха во всех начинаниях на благо Родины!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Всего награжденных в боях под Орлом званием Героя Советского Союза и Орденами Славы - более двухсот.
Накануне в Орле состоялась презентация книги краеведа Александра Полынкина «Золотые звезды Орловщины». Этот труд - продолжение его же книги «Золотые звезды Орла», где он рассказывает о наших земляках, Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы.
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