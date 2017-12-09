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Сегодня Россия отмечает День героев Отечества

Уважаемые орловцы!





Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!



Наша страна – это бескрайние просторы, богатые недра, великая ратная слава. Но прежде всего, это люди, которые любят родную землю, делают все для ее процветания. В основе развития государства – легендарные примеры мужества, самоотверженный труд, полет научной мысли, достижения на спортивных аренах, шедевры культуры, вклад каждого, кто гордится своим Отечеством.



9 декабря мы чествуем патриотов и созидателей, для которых на первом месте воинский, служебный, гражданский долг. Их подвиг не затмят столетия.



Каждое новое поколение будет с гордостью приумножать достояние своей страны.



Как отметил Президент РФ В. В. Путин, отвага, способность к жертвенному подвигу были и остаются важнейшим качеством национального характера народа России.



Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, процветания, большого успеха во всех начинаниях на благо Родины!



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Всего награжденных в боях под Орлом званием Героя Советского Союза и Орденами Славы - более двухсот.

Накануне в Орле состоялась презентация книги краеведа Александра Полынкина « Золотые звезды Орловщины ». Этот труд - продолжение его же книги «Золотые звезды Орла», где он рассказывает о наших земляках, Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы.