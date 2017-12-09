На Орловщине завершаются Седьмые епархиальные Рождественские чтения

|
|
На Орловщине завершаются Седьмые епархиальные Рождественские чтенияЗавершающее их мероприятие состоится сегодня в Орловской детской хореографической школе. Здесь в полдень начнётся фестиваль воскресных школ «Не мешайте детям приходить ко Мне».
В этом году участники фестиваля смогут не только посоревноваться в различных творческих конкурсах, но и вместе сделать общее благое дело.
Главная задача творческого форума - объединить детей из разных воскресных школ Орловской области. В фестивале примут участие несколько сотен ребят из Орла, Мценска, Болхова, Ливен, районов области. Творческие состязания пройдут в следующих номинациях: «Хоровое исполнение», «Соло», «Духовная поэзия», «Рисунок».
Дионисий Костомаров священник, руководитель молодежного отдела Орловской Митрополии: «В этом году он впервые носит благотворительный характер. Помимо выступлений каждая школа готовит поделки, за символическую плату их продаем и на поддержку семьи из Дмитровского района. Сейчас она под опекой женского монастыря святой блаженной Ксении Петербургской села Долбенкино».
Деньги, собранные на фестивале, будут переданы семье погорельцев из Дмитровского района. Ну а победители конкурсной программы получат памятные подарки. Посетить фестиваль воскресных школ может любой желающий. Вход свободный. Начало в 12 часов.