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В Орле продолжает свою работу международная историко-просветительская конференция «Братушки»

Сегодня, 9 декабря, в день Героев Отечества, пройдет конференция по истории участия России в освобождении Болгарии и Балканском вопросе в XVIII-XX вв. Конференция пройдет в библиотеке имени И. А. Бунина. Начало - в 16:00.

Кроме того, гости конференции посетят литературные музеи И. А. Бунина, писателей-орловцев, Военно-исторического музей, а также место упокоения георгиевского кавалера сенатора А.А. Нарышкина в селе Георгиевском Урицкого района.

10 декабря запланировано посещение Божественной литургии в храме Михаила Архангела села Сабурово Орловского района, где упокоены георгиевские кавалеры, участники русско-турецких и наполеоновских войн фельдмаршал граф Михаил Федотович Каменский и его сын генерал от инфантерии граф Николай Михайлович Каменский. Затем состоится экскурсия по Сабуровской крепости, сообщает информационный портал Орловской области.