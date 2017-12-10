Новости версия для печати Театр «Свободное пространство» объявил о сборе подарков для воспитанников детских домов и школ-интернатов Сбор продлится до 22 декабря. В этот день для ребят организуют праздник и музыкальный спектакль «Снегурушка».



Желающие принять участие в благотворительной акции могут принести на служебный вход театра книги, краски, фломастеры, альбомы, наборы для творчества, игрушки и сладости.



Подарки принимаются ежедневно с 12 до 18 часов. Уточнить информацию можно по телефону 44-25-52.





Юлия Сулим

10 декабря 2017 года







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