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пятница
8.12.2017
18:56:04
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Орловчанка вошла в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017»До победы в номинации «Социальное волонтёрство» ей не хватило нескольких балов.
Конкурс проходил в Москве по 16-ти номинациям. «Социальное волонтёрство» стало самой популярной. Более 700 заявок - со всей страны. В том числе и проект Анастасии Тимохиной. Он называется «Добро-год» и реализуется в Орле уже 4 года. Студенты готовят новогоднее чудо для воспитанников детских домов. В итоге, экспертная комиссия Всероссийского конкурса отобрала 10 претендентов на выход в финал, затем по результатам народного голосования сформировался ТОП-3.
Орловчанка оказалась на втором месте, уступив звание лучшего социального волонтера России своей коллеге из Ленинградской области.
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