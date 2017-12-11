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На Орловщине стало больше спасателей

Если для учеников орловской школы № 2 изучение спасательного дела – вопрос преемственности (там кадетское движение действует уже 15 лет), то для учащихся казачьих классов ливенской школы № 1 это пока дело новое.

Сергей Швец, председатель региональной общественной организации «Кадеты Орловщины»: «У нас есть уже Орловский, Дмитровский, Ливенский районы. Еще две школы города Орла должны войти в ряды нашей организации».

Церемония посвящения представляла собой настоящий воинский ритуал, что, по мысли организаторов, должно внушить ребятам чувство особой ответственности.