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В орловской библиотеке им. Бунина открылась выставка «Экология в ранге государственной политики»

Они касаются и охраны окружающей среды в промышленной сфере, и браконьерства. Здесь также можно познакомиться с материалами о влиянии энергетической отрасли на природу, о попытке государства состыковать интересы нефтяного бизнеса и вопросы охраны окружающей среды.

Выставка будет экспонироваться в колонном зале библиотеки до конца года.