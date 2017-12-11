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понедельник
11.12.2017
15:46:47
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В орловской библиотеке им. Бунина открылась выставка «Экология в ранге государственной политики»На выставке представлены статьи, опубликованные в официальных и периодических изданиях.
Они касаются и охраны окружающей среды в промышленной сфере, и браконьерства. Здесь также можно познакомиться с материалами о влиянии энергетической отрасли на природу, о попытке государства состыковать интересы нефтяного бизнеса и вопросы охраны окружающей среды.
Выставка будет экспонироваться в колонном зале библиотеки до конца года.
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