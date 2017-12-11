Ёлочные базары в Орле разместятся по 29 адресам

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понедельник
11.12.2017
15:46:36
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Ёлочные базары в Орле разместятся по 29 адресамМэрия подвела итоги аукциона.
Продавать главные новогодние символы будут во всех частях города. Согласно постановлению, первые ёлочные базары должны открыться уже 15 декабря. Однако, как показывает опыт предыдущих лет, предприниматели проявляют большую активность после 22 числа.
В основном, живые ели и сосны в Орел везут из Калужской, Пензенской, Брянской областей и Пермского края. В мэрии предполагают, что стоимость новогоднего дерева существенно не изменится. И составит от 400 рублей за метр.
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