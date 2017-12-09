Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- На страже памяти. Настоящий полковник создаёт «танковый музей». - На тысячу лет назад. Артефакты орловской земли сегодня обсудили археологи. - Вектор – на «цифровую экономику». Заключено соглашение с Фондом развития интернет-инициатив. - Опасный лёд. Спасатели просят не проверять его прочность. - Орловских волонтеров оценили на Всероссийском конкурсе.

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Вести-Орёл

8 декабря 2017 года







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