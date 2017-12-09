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суббота
9.12.2017
0:19:00
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- На страже памяти. Настоящий полковник создаёт «танковый музей».
- На тысячу лет назад. Артефакты орловской земли сегодня обсудили археологи.
- Вектор – на «цифровую экономику». Заключено соглашение с Фондом развития интернет-инициатив.
- Опасный лёд. Спасатели просят не проверять его прочность.
- Орловских волонтеров оценили на Всероссийском конкурсе.
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