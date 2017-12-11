Новости версия для печати Управление Роспотребнадзора по Орловской области проведёт Общероссийский день приёма граждан 12 декабря с 12 до 20 часов всех желающих ждут на Наугорском шоссе, 2а.



Приём будет вестись в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), с использованием средств видео и аудиосвязи. Специалисты Роспотребнадзора отмечают: «основной задачей проведения Общероссийского дня приёма граждан является реализация прав заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при личном обращении в Управление Роспотребнадзора по Орловской области по вопросам, входящим в компетенцию ведомства».





Татьяна Курбатова

11 декабря 2017 года







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