Новости версия для печати В Орловской области открыт частный музей танков Его создатель – настоящий полковник, человек с тонким армейским юмором. Говорит, на своих танках и в пир, и в мир, да еще и поле вспахать может. Но это конечно шутка. Его экспонаты - боевые, но не на ходу.



Армейский юмор всегда с Александром Анатольевичем, он полковник запаса: шутя на своем участке расположил танковую роту. Причем, не макеты боевых машин, а настоящие. По лесам, по болотам и оврагам в течение 10 лет он собирал фрагменты танков, оставшиеся после Великой Отечественной. Пока в частном музее под открытым небом их четыре, но все необходимое есть и для пятого. Александр Фролов, руководитель частного музея танков: «У меня будет колючая проволока, окопы, разорванные детали орудий – маленький уголок войны». На полях сражений работали эвакуационные бригады. Подбитые и не подлежащие восстановлению танки разрезали на части и отправляли для переплавки, целые детали оставляли для замены. Если повреждения были небольшие, ремонтировали прямо на поле боя. Александр Анатольевич отмечает - первый танк дался с трудом, собирали долго, целый год. Но сейчас уже приловчились, и на одну боевую машину уходит всего шесть месяцев. Основной танк Второй мировой войны Т-34, его Александр Анатольевич собрал из фрагментов десяти взорвавшихся танков. Гордость коллекции - советский тяжелый танк КВ 1. Он выпущен перед войной в ограниченном количестве. За деталями для него Александр Анатольевич свою танкоремонтную бригаду отправил сначала в Севастополь, а потом в Брест. Александр Фролов: «Ни немецкие танки, ни одно орудие не могли пробить бороню нашего танка. Его поражали немцы, как правило, боевой авиацией или установкой мин». Его боевой экипаж – односельчане. Бывшие механизаторы освоили танковые рычаги и сами собирают боевую технику. Танки - это еще не всё: Александр Анатольевич записался на курсы летчиков. Так что весной на его приусадебном участке появится и немецкий самолет «Хейнкель-111». Основные запчасти для него уже подняты из болота. Кроме чувства юмора у Александра Анатольевича отменное чувство стиля и слова. Он уже выпустил историческую книгу, а вскоре появится первый том «Орловской саги» - ориентировочно на 800 страниц. У него - всё с размахом.



Частный музей танков находится в селе Есть и поэма, которую он посвятил героям – 231-й танковый полк отбивал село Подмаслово от фашистов. По официальным данным 36 боевых машин остались на этой земле. Их имена и еще полторы тысячи фамилий увековечены в мемориале «Никто не забыт! Ничто не забыто».Частный музей танков находится в селе Подмаслово Залегощенского района.









Анна Вайсергисер

11 декабря 2017 года







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