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Досрочно прекратить полномочия депутата потребовала прокуратура Орловского района

Как сообщила старший помощник прокурора области по правовому просвещению Юлия Фёдорова, по приговору Орловского районного суда глава Лавровского сельского поселения Бородин осужден за совершение двух коррупционных преступлений. Он приговорен к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Кроме того, Бородин лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти с выполнением функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также государственных корпорациях сроком на 3 года.

Приговор вступил в законную силу. После этого Бородин был отстранен от должности главы сельского поселения. Однако прекратить свои полномочия в качестве депутата Лавровского Совета народных депутатов в добровольном порядке отказался. По результатам рассмотрения представления об устранении нарушений закона, решением Лавровского сельского Совета народных депутатов полномочия депутата Бородина прекращены досрочно.