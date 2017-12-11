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За прошедшие выходные в Орловской области было зарегистрировано 47 ДТП

Среди них 7 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы. Пострадали 5 пешеходов, среди них 1 ребенок. 4 пешехода оказались под колесами автомобиля в темное время суток.

9 декабря в Ливнах в 18:20 водитель, управляя автомобилем «Киа Спектра», на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на пешехода - мальчика 2006 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, находится на амбулаторном лечении. 
 
9 декабря в половине девятого вечера водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», двигался по ул. Московской и в районе д. №114 допустил наезд на пешехода - мужчину 1999 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в непосредственной его близости. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Госпитализирован. 
 
10 декабря в 10:45 водитель, управляя «ВАЗ 2112», при движении по прилегающей территории на ул. Комсомольской в районе дома №182, не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил наезд на пешехода – женщина 1942 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии. 
 
10 декабря около девяти часов вечера водитель, управляя автомобилем «Форд», двигался по ул. Московской и в районе дома № 177 допустил наезд на пешехода – женщину 1948 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии. 
 
11 декабря в 7:15 водитель, управляя автомобилем «Хёндай», следовал по ул. Веселая и в районе дома №6 допустил наезд на пешехода - женщину 1971 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Пострадавшая была госпитализирована в отделение травматологии.



Орловское Информбюро
11 декабря 2017 года

 


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