Полицейские разыскивают очевидцев автокатастрофы, которая случилась вечером 4 декабря

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понедельник
11.12.2017
15:46:21
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Полицейские разыскивают очевидцев автокатастрофы, которая случилась вечером 4 декабряДТП произошло на 12 километре автодороги Орел-Брянск.
Примерно в 20:35 водитель, управляя «Митсубиси Лансер» (госномер Н 642 УУ57RUS), двигаясь со стороны Брянска, допустил столкновение с грузовиком «Скания» (госномер Е 365 РР 57 RUS), ехавшим со стороны Орла. В результате ДТП водитель и двое пассажиров «Митсубиси» скончались на месте происшествия.
Очевидцев трагедии просят обратиться на телефон 400-359 или 02. Конфиденциальность гарантирована.
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