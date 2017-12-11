Новости версия для печати В Орле волонтеры помогли наркополицейским в борьбе с рекламой спайсов и солей Добровольцы присоединились к акции под названием «Сообщи, где торгуют смертью».



Смертельное зелье распространители рекламируют при помощи надписей на стенах. Такие «Граффити» используются не только для поиска новых покупателей наркотиков, но и для вербовки наркокурьеров. Алексей Шляхов, заместитель начальника 4-го отдела УКН УМВД РФ по Орловской области: «В данной ситуации нам помогли волонтеры общественной организации «Школа волонтеров», которая действует на базе социального факультета ОГУ. Они оказали достаточно большую помощь - закрашено порядка 50 надписей на 20-и домах Северного района города Орла». Такую форму борьбы с наркорекламой полицейские намерены ввести в постоянный обиход.





Иван Суверин

11 декабря 2017 года







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