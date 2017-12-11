Новости версия для печати На Орловщине почтили память освободителей Болгарии - наших земляков, павших в русско-турецкой войне 140 лет назад Большинство орловцев покоятся в Болгарии, на Шипкинском перевале и в его окрестностях. В августе 1877 года там в течение шести дней шли беспрерывные бои, в которых погибли почти 10 тысяч солдат Орловского полка и болгарских ополченцев.



Среди героев-освободителей есть и имя генерал-майора Василия Николаевича Лаврова. Командуя Финляндским полком, он пал в бою при штурме села Горный Дубняк. Похоронен герой в селе Кривцово Болховского района. Николай Малинов, председатель Болгарского общенационального движения «Русофилы» (Болгария): «Мы помним и знаем, что благодаря этой войне, и благодаря смерти «за друга своя» вот этих десятков тысяч руссов, белорусов и малороссов наше государство имеет свою самостоятельность, независимость и вообще мы существуем на этом белом свете».





Антон Киселёв

11 декабря 2017 года







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