Новости версия для печати Андрей Клычков: «Необходимо обеспечить жителей региона доступным и качественным дошкольным образованием» Об этом шла речь на аппаратном совещании в администрации Орловской области.



За последние шесть лет в области создано 6445 дополнительных мест в детских садах. В результате, практически ликвидирована очередь для детей в возрасте от трех до семи лет.

К 2020 году в регионе должны иметь возможность получить дошкольное образование все дети до трёх лет.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Сокращение очереди в дошкольные учреждения главным образом у нас происходит за счет превышения проектной мощности детских садов, т.е. за счёт уплотнения. Но, мне кажется, для детей принцип «в тесноте, но не в обиде» не подходит. И мы с вами должны искать иные формы обеспечения этого требования в нашей работе». В ближайшие два года также планируется вводить новые места в детских садах за счет оптимизации имеющихся помещений. При этом, по словам Андрея Клычкова, нельзя допустить снижения качества дошкольного образования. В связи с этим, на аппаратном совещании были даны поручения. В частности, Департаменту образования поручено рассмотреть возможность создания семейных дошкольных групп в регионе. Также предложено выдавать разрешение на строительство жилых домов с учётом нормативов размещения детских садов на первых этажах зданий.





Максим Шилов

11 декабря 2017 года







На главную страницу





