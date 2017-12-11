Новости версия для печати В День Героев Отечества ещё 200 орловских школьников присоединились к военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» Торжественное мероприятие прошло во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.



В фойе организовали выставку работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся школ и организаций дополнительного образования. Выставка была посвящена Дню Героев Отечества. Их память почтили минутой молчания.



После праздничного концерта юнармейцы и почётные гости возложили гирлянду Памяти и цветы к стеле «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы.





Татьяна Курбатова

11 декабря 2017 года







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