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понедельник
11.12.2017
15:46:30
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В День Героев Отечества ещё 200 орловских школьников присоединились к военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ»Торжественное мероприятие прошло во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.
В фойе организовали выставку работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся школ и организаций дополнительного образования. Выставка была посвящена Дню Героев Отечества. Их память почтили минутой молчания.
После праздничного концерта юнармейцы и почётные гости возложили гирлянду Памяти и цветы к стеле «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы.
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