Новости версия для печати В Орле прошла международная конференция, приуроченная к 140-ой годовщине освобождения Болгарии от Османского ига Её назвали «Братушки». Она прошла в областной публичной библиотеке и собрала не только ученых из нескольких стран, но и всех тех, кто интересуется историей России.



Их имена и подвиги не забыты. Героев освободительной войны 1877-1878 годов в День Георгиевских кавалеров не случайно вспоминали в нашем городе.

Леонид Решетников, генерал-лейтенант в отставке, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Двуглавый Орел» (г. Москва): «В этой войне огромную роль сыграли полки, сформированные на Орловской земле. Это и знаменитый Орловский полк, который оборонял Шипку, это и Елецкий полк, и Севский полк. Один Бахтинский кадетский корпус дал девять Георгиевских кавалеров. Здесь вообще много героев выросло и России, и потом Советского Союза». Память о героях Плевны и Шипки жива не только в России. И хотя сегодня Болгария входит в недружественный России военный альянс, является членом Европейского союза, простые люди из этой славянской страны помнят подвиг русских солдат и ежегодно отмечают праздник освобождения от Османского ига - утверждает руководитель самой крупной общественной организации в Болгарии

Николай Малинов, председатель Болгарского общенационального движения «Русофилы» (Болгария): «Для того, чтобы проиллюстрировать свои слова, я вам скажу, что буквально две недели назад, когда болгарское правительство и парламент приняли документ, обличающий Россию как нашего врага, мы провели срочную социологию (кстати, провело ее агентство «Гэллап»), которая показала, что 85% болгар понимают Россию как друга и не согласны с определениями в этом докладе. 85% болгар любят Россию и делают всё возможное для того, чтобы сохранять и развивать наши отношения». Среди участников международной военно-исторической конференции были и потомки тех, кто воевал в русско-турецкой войне. Один из них – наш коллега из Беларуси.

Вячеслав Бондаренко, ведущий второго общенационального телевидения Беларуси ОНТ (г. Минск): «Я здесь нахожусь и как праправнук полковника Максимовича, который сто лет назад - в 1917 году - был Елецким уездным воинским начальником, то есть служил в Орловской губернии, и отсюда в 1919 году увольнялся. Я здесь и как автор книги об отце Иоанне Крестьянкине, я сейчас работаю над ней, она выйдет в серии ЖЗЛ, и вот, собственно, я приехал в родной город отца Иоанна походить по его родным местам. Так что для меня эта поездка важна и интересна втройне, и я очень рад тому, что нахожусь в Орле». Русская история относится к числу наиболее искаженных явлений в истории мировой, говорили участники конференции. Её порой вольно или невольно делят на дореволюционный и постреволюционный периоды. Но это не так. В год столетия революции надо, наконец, сделать всё, чтобы прекратить вести отсчет истории великой страны исключительно с 1917 года.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя орловского Облсовета: «История России не начиналась с 1917 года, история России начиналась гораздо раньше, и мы должны помнить героев России, героев Отечества. У героев Отечества не было национальности, у них не было политической принадлежности, у героев Отечества было одно – любовь к нашей Родине». По итогам прошедшей международной военно-исторической конференции планируется издать сборник «Орловцы в войне за освобождение Болгарии», который в том числе будет бесплатно передан в библиотеки и школы Орловской области.





Александр Митрошин

11 декабря 2017 года







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