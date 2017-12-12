Новости версия для печати В Орле Декада инвалидов завершилась большим праздником Эти люди стараются вести активный образ жизни, хотя достижения им даются с трудом. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, они занимаются спортом, творчеством, и с удовольствием делятся своими победами с окружающими.



Декада инвалидов проводится ежегодно по всей области. В рамках Декады инвалидов в Орловском городском центре культуры состоялся областной спортивный праздник. В соревнованиях приняли участие около 150 людей с ограниченными возможностями из Орла, Болховского, Мценского, Ливенского и Орловского районов. Они состязались в игре в крокет, дартс, кольцеброс, настольный теннис и бочче (спортивная игра с мячом на точность, близкая к боулингу). Помимо соревнований также прошли показательные выступления тяжелоатлетов-инвалидов.



На территории Орловской области 61 тысяча инвалидов, среди них более двух 2600 - дети.

Андрей Усиков, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Это люди с активной жизненной позицией. Они продолжают жить, они продолжают радовать своим оптимизмом. Мы всегда оказываем им содействие, и я уверен, что наше сотрудничество будет процветать, развиваться и с каждым годом набирать обороты». Завершилась Декада инвалидов большим праздником. На выставке, которая предваряла концерт, были представлены творческие работы участников Декады инвалидов. Понравившиеся изделия можно было приобрести. Еще одним приятным сюрпризом для гостей стала церемония награждения. Участников выставки отметили памятными дипломами.





Татьяна Дьяконова

11 декабря 2017 года







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