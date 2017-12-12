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Орловская область представит свои товары на московских прилавках

Причем, подготовить всё для этого необходимое чиновники должны в течение недели. Такое поручение им сегодня дал врио губернатора региона Андрей Клычков.

Как создать дополнительные точки сбыта для орловских фермеров? Дать им возможность представить товары за пределами региона. Как мы уже сообщали, ранее между главой региона и правительством Москвы достигнута договоренность о сотрудничестве.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В течение недели товары орловских производителей должны быть представлены на московских ярмарках и на Фуд Сити. Я лично встречался с рядом крупных сельхозпроизводителей, которые просили дать им такую возможность».
Областные власти также планируют увеличить количество торговых точек и в Орле. Уже в ближайшее время четыре таких площадки будут организованы рядом с крупными торговыми центрами в Северном и Железнодорожном районах.


Юлия Сулим
11 декабря 2017 года

 


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